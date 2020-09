Marc-André Selosse reçoit le Prix Mange, Livre ! 2020

Photographie : copyright Renaud Wailliez

Marc-André Selosse (auteur et membre du Conseil scientifique de l’exposition Je mange donc je suis, qui s’est tenue au Musée de l’Homme, d’octobre 2019 à juin 2020) propose, dans Les Goûts et les couleurs du monde, de cheminer avec lui dans le monde des tannins. Ces molécules font les goûts et les couleurs du monde, mais qui saurait dire ce que sont les tannins et comment ils agissent ?« Avec érudition, humour et un don unique pour la vulgarisation, ce grand biologiste plonge le lecteur dans le monde insoupçonné des tannins, ces molécules qui font les goûts et les couleurs du monde et qui participent à nos plaisirs de bons vivants. Si vous avez aimé, comme moi, Jamais seul, son merveilleux essai sur les microbes, vous adorerez cette nouvelle exploration scientifique, culturelle et sensorielle », indique François-Régis Gaudry, membre du jury.Le jury 2020 du Prix Mange, Livre ! réunissait Amandine Chaignot, cheffe du restaurant Pouliche à Paris, François Daubinet, chef pâtissier de Fauchon, Guillaume Gomez, chef de l’Elysée, Sandrine Goeyvaerts, sommelière, caviste, journaliste et auteure, Florent Ladeyn, chef des restaurants L’Auberge du Vert Mont, Bloempot, Bierbuik x Bloemeke, Christel Régis, boulangère et créatrice de la boulangerie Persephone à Paris, et enfin François-Régis Gaudry, journaliste.8 livres avaient été sélectionnés pour l'édition 2020 de la récompense littéraire. Le Prix Mange, Livre ! récompense un ouvrage mettant en avant l’alimentation issue de pratiques respectueuses de la nature, de la vie et de la biodiversité et incitant à manger mieux, que ce soit dans une dimension quotidienne, gastronomique, nutritionnelle ou patrimoniale.