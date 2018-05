Marc Dugain, prix Joseph Kessel 2018, pour Ils vont tuer Robert Kennedy

Présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Michèle Kahn, Gilles Lapouge, Michel Le Bris, Benoît Peeters, Patrick Rambaud, Guy Seligmann et Jean-Pierre Perrin (lauréat 2017), le jury a attribué le Prix Joseph Kessel 2018 à Marc Dugain pour Ils vont tuer Robert Kennedy Éditions Gallimard.







Un professeur d’histoire contemporaine de l’université de Colombie britannique est persuadé que la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à l’assassinat de Robert Kennedy. Le roman déroule en parallèle l’enquête sur son père, psychiatre renommé, spécialiste de l’hypnose qui a quitté précipitamment la France avec sa mère à la fin des années quarante pour rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy.



Celui-ci s’enfonce dans la dépression après l’assassinat de son frère John, avant de se décider à reprendre le flambeau familial pour l’élection présidentielle de 1968, sachant que cela le conduit à une mort inévitable. Ces deux histoires intimement liées sont prétextes à revisiter l’histoire des États-Unis des années soixante.



Contre-culture et violence politique dominent cette période pourtant porteuse d’espoir pour une génération dont on comprend comment et par qui elle a été sacrifiée. Après La Malédiction d’Edgar et Avenue des Géants, Marc Dugain revient à ses sujets de prédilection où se côtoient psychose paranoïaque et besoin irrépressible de vérité.



Marc Dugain est né au Sénégal en 1957. Il a exercé différentes fonctions dans la finance et le transport aérien.



Le Prix Joseph Kessel sera remis à Marc Dugain le dimanche 20 mai 2018 à 15 heures au Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo (Cinéma Le Vauban), lors d’une après-midi de projections et de débats autour de Joseph Kessel avec, notamment, Asli Erdogan, Pierre Haski et Annick Cojean.







Marc Dugain – Ils vont tuer Robert Kennedy – Editions Gallimard – 9782072697104 – 22,50 € | Ebook 9782072697111 – 15,99 €