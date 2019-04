Marcel Proust, Prix Goncourt 1919 : l'exposition du centenaire

Placard manuscrit inédit de "A l'ombre des jeunes filles en fleurs"

Jacques Emile Blanche - Portrait de Marcel Proust - 1892 - Musée d'Orsay RMN

L’exposition de la Maison de la tante Léonie d’Illiers-Combray rend hommage à cette grande date de l’histoire littéraire française, en présentant pour la première fois des documents exceptionnels : le contrat d’édition de la Recherche signé par Marcel Proust et Gaston Gallimard, ainsi que les lettres échangées entre l’éditeur et l’écrivain, qui permettent de plonger dans cette relation faite de respect et de passion; une correspondance qui se révéle étonnante, tant sur les deux hommes que sur ce qu’elle nous dit de la genèse de l’œuvre et des pratiques éditoriales du début du siècle.On pourra aussi y admirer les célèbres épreuves d’imprimerie corrigées et augmentées par Marcel Proust et l’un des rarissimes exemplaires de luxe de son roman, la lettre des jurés du prix Goncourt annonçant l’heureuse nouvelle au lauréat ; l’exposition présentera le placard inédit sur lequel l’Etat a fait jouer son droit de préemption lors d’une vente l’année dernière.Enfin, pièce majeure, l’on pourra admirer le célèbre portrait de l’écrivain par Jacques-Émile Blanche, prêt exceptionnel du Musée d’Orsay jusqu'au 10 juin.Fruit du travail conjoint de la Société des Amis de Marcel Proust, des éditions Gallimard, et du Conseil départemental d'Eure-et-Loir, l’exposition se tient jusqu’au 25 août à la Maison de Tante Léonie, à Illiers-CombrayNotons enfin qu’à l’occasion du Printemps Proustien , l’entrée sera libre du 11 au 19 mai.Exposition du 24 avril au 25 Août 2019Maison de Tante Léonie – Musée Marcel ProustDu mardi au dimanche - Place Lemoine – 28120 Illiers-CombrayTous les renseignements sur le site de la Société des Amis de Marcel Proust