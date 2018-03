Marché de l'illustration impertinente : sexe, et plus si affinités

Et si l’on parlait de sexe ? Faisons mieux : on n’en dit pas un mot, on l’illustre, dans toutes les positions possibles. Le Hasard ludique va accueillir ces 14 et 15 avril prochain un marché de l’illustration impertinente, « sélection un brin suave concoctée avec beaucoup d’humour et un chouia d’obscénité ».





Affiche Anna Uru



Le programme ne manque pas d’attractivité : des artistes et collectifs venus des mondes de l’illustration, du fanzine ou encore de l’édition ont décidé de regrouper leurs talents. Une exposition entièrement consacrée au sexe en découle (de source de plaisir)…

« À cette occasion, les corps sont au centre de toute notre attention et en particulier le désir, mais alors : comment montre-t-on le désir ? Grand écart entre pudeur et érotisme, la question est abordée sous différents prismes avec le langage propre à chaque artiste », explique l’organisation.

On y retrouvera donc, Anna Uru, Safia Bahmed-Schwartz, Antoine Duruflé, Léa Djeziri, Amina Bouajila, Benjamin Tejero, Émilie Caie, Romane Pechey-Lacaze, Jésus Marie Josette, Maison Riso, Bleu Tendresse, Hugo Devoucoux, Barbi(e)turix, La Régulière et Les éditions douteuses.

Chaque jour, des animations spécifiques sont proposées, tatoos flash, ateliers ou encore Bingo Q et broderie. Le lieu a déjà acquis ses lettres de noblesse, révolutionnant un peu le XVIIIe arrondissement : avec cette exposition, on confirme que le Hasard ludique n’a pas froid aux yeux, et sait définitivement s’amuser. (plus de renseignements - Le hasard ludique, 128, avenue de Saint-Ouen, 75018 Paris)

