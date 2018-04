Marche ou Crève : on n'arrête plus les adaptations de Stephen King

Après le succès de Ça, la société de production de la Warner Bros., New Line continue sur sa lancée en s’attaquant à une nouvelle adaptation de King. C’est James Vanderbilt qui se chargera d’en rédiger le script, ce qui ne devrait pas prendre bien longtemps. En effet, le scénariste de Zodiac et de The Amazing Spiderman 2 a ce projet à cœur depuis longtemps.Il aurait déjà rédigé un premier script alors même que les droits d’adaptation ne lui appartenaient pas. Le scénariste et réalisateur Frank Darabont, à l’origine de nombreuses adaptations de King comme Les Évadés, La Ligne verte et The Mist, comptait déjà s’attaquer à l’adaptation. Alors une fois les droits de nouveau libres, New Line, Vanderbilt et Bradley Fisher ont sauté sur l’occasion, apprend-t-on sur The Hollywood Reporter Publié pour la première fois en 1979 sous le pseudonyme de Richard Bachman, Marche ou Crève est en fait le premier roman jamais écrit par l’auteur. Dans la lignée de Running Man, le roman critique une société américaine abrutie par des jeux de téléréalité d’une cruauté inimaginable.Dans Marche ou Crève, on assiste à la Longue Marche. Chaque année, cent jeunes mineurs volontaires se lancent dans une marche sans ligne d’arrivée à travers les États-Unis. Les participants doivent marcher sans interruption et ne quitter la route sous aucun prétexte au risque de se faire tuer par balle. Dans des États-Unis devenus un gouvernement totalitaire, le supplice des participants sera suivi par tout le pays et rediffusé à la télévision. Le dernier candidat debout remporte la Marche et remporte le « prix ».