Margaret Atwood en visite à Québec pour le Salon du livre

ActuaLitté, CC BY SA 2.0









Margaret Atwood fera-t-elle oublier les déboires de l’événement, qui avait congédié son président directeur , Philippe Sauvageau, en juillet dernier ? Mis en cause pour sa gestion et ses notes de frais – 30.000 $ et de nombreux voyages au Bénin… — il a été remplacé par Daniel Gélinas, qui assure l’intérim.Pour le nouveau patron du SILQ, qui enregistre 70.000 visiteurs de moyenne, la venue d’Atwood ce 14 avril (l’édition 2020 durera du 15 au 19), servira de coup d’envoi. On apprend que Marie Laberge, romancière, animera la rencontre avec son homologue anglophone, devenue super-star après l’adaptation de La servante écarlate.Pour le directeur, cette présence « constitue le premier signal de changement » et démontre la volonté de la manifestation « d’étonner, de faire plaisir et de rayonner au-delà des frontières de la région ».Marie Laberge se réjouit de ce « moment d’échange, un moment de complicité, un moment où nous pourrons unir nos deux voix pour tenter de cerner ce qu’est écrire ». La rencontre coûtera 25 $ pour l’adminission générale, et 100 $ pour des billets VIP.Quant à la pérennité du poste, pour Daniel Gélinas, il affirme qu’il mènera l’édition 2020, mais prendra sa décision par la suite.