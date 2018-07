Margaret Atwood, une citoyenne exemplaire

Jamais la romancière canadienne n’aura tant été louée : elle vient de recevoir l’Adrienne Clarkson Prize for Global Citizenship. Cette récompense honore une personnalité canadienne, pour son civisme et l’engagement dont elle a fait preuve, tant personnellement que professionnellement.





L’institut pour la citoyenneté canadienne a récompensé pour l’année 2018 – avant de lui remettre officiellement à Toronto le 26 septembre prochain – Margaret Atwood. À ce titre, elle figure parmi les représentants de la société dont le travail, durant toute une vie, a démontré un engagement profond, vis-à-vis d’idéaux comme la tolérance, le respect et l’investissement.

Elle succède de la sorte à Ai Weiwei, l’artiste chinois, et l’Aga Khan salués respectivement en 2017 et 2016, date de fondation de ce prix.

Dernièrement, Margaret Atwood et Adrienne Clarkson se sont investies dans un projet de refuge pour les sans-abri, qui s’implanterait dans un quartier de Toronto. Dont elles sont toutes deux les plus célèbres résidentes, par ailleurs.

« Margaret Atwood sera la première femme et Canadienne à recevoir le prix », s’est amusée Adrienne Clarkson. « Nous voulons rendre hommage à cette citoyenne remarquable du Canada, pour tout ce qu’elle a fait dans sa vie personnelle et professionnelle, pour nous faire prendre conscience de ce que nous sommes citoyens d’un pays comme le Canada et d’une planète, qui est notre précieuse Terre. »