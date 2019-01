Marie Darrieussecq, nouvelle présidente de l’Avance sur recettes

Marie Darrieussecq (G.Garitan, CC BY-SA 4.0) Marie Darrieussecq (G.Garitan, CC BY-SA 4.0)

L'avance sur recettes

Nommée 27e présidente de la Commission d'Avance de recettes, Marie Darrieussecq est la 8e femme à présider cette Commission depuis 1960, succédant ainsi à Danièle Delorme, Isabelle Adjani, Françoise Giroud, Jeanne Moreau, Isabelle Huppert, Florence Malraux ou encore Teresa Cremisi.La nouvelle Présidente sera entourée de vice-présidents pour chacun des trois collèges de la Commission d’Avance sur recettes : les producteurs David Thion, Bénédicte Couvreur et Marc Missonnier, respectivement pour le 1er et le 2e collège avant réalisation, et pour le 3e collège après réalisation.49 autres personnalités, issues de secteurs divers, composeront les trois collèges, notamment ceux du milieu du cinéma (cinéastes, acteurs, scénaristes, techniciens, producteurs, distributeurs, exploitants, critiques…), mais aussi ceux de la série, de l’édition, de la littérature, du jeu vidéo, du théâtre et du spectacle vivant. Parmi eux, 25 femmes places sont réservées à des femmes.Pour rappel, l'avance sur recettes est une aide financière avant et/ou après réalisation afin de soutenir des projets cinématographiques variés. Ainsi, près de 50 films ayant obtenu l’avance avant réalisation sont sortis en salles en France en 2018 et ont dépassé ou approché les 500 000 spectateurs. C'est le cas de 120 battements par minute de Robin Campillo (855 000 entrées) ou de l'adaptation de l'œuvre de Diderot, Mademoiselle de Joncquières , par Emmanuel Mouret (545 000 entrées).Les films soutenus par l’avance sur recettes en 2018 et qui sortiront bientôt sur les écrans français sont aussi très prometteurs : 54 projets (dont 10 documentaires et 4 films d’animation) ont ainsi obtenu l’avance avant réalisation cette année sur 547 projets déposés (soit un taux de 9,9 % de sélectivité).Plus de la moitié des projets aidés sont des premiers (22 films) ou deuxièmes longs métrages (8 films), contribuant ainsi de manière très forte au renouvellement des talents. Le public pourra découvrir au cours des prochains mois des œuvres aussi variées que Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni, qui devient, à 18 ans, le plus jeune lauréat de l’histoire de l’avance sur recettes ou encore Portrait d’une jeune femme en feu de Céline Sciamma.L’avance sur recettes, c’est aussi un collège qui se prononce après réalisation des films. En 2018, 35 films ont été soutenus dans ce cadre (dont 15 documentaires et 3 films d’animation) parmi lesquels sont déjà sortis en salle avec succès Nos batailles de Guillaume Senez ou Climax de Gaspar Noé.Née en 1969 au Pays basque, la nouvelle présidente Marie Darrieussecq a publié une vingtaine de livres, romans, nouvelles, biographie, théâtre, essai et traductions. Depuis Truismes en 1996, elle est fidèle à son éditeur POL. Prix Médicis et Prix des Prix en 2013 pour son roman Il faut beaucoup aimer les hommes, son œuvre est traduite dans de nombreux pays à travers le monde.