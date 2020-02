Marie Noble, commissaire générale de la Foire du livre de Bruxelles en 2021

Ses acquis, elle les a fait fructifier au profit du projet "Mons 2015, Capitale européenne de la Culture" qu’elle a vécu en tant que Commissaire adjointe artistique, du début à la fin d'une passionnante aventure. Là, elle a appris à bâtir une stratégie novatrice avec son équipe et de nombreux partenaires européens. Elle a affiné cette expertise à Bozar, en coordonnant les projets artistiques multidisciplinaires ainsi que les départements théâtre, danse, littérature, conférences et médiation.En 2017, elle a fondé le collectif STATION Culture qui accompagne la création et l’organisation de projets culturels et citoyens originaux, multidisciplinaires et territoriaux. Et puis en 2019, elle crée et développe le Picture! Festival, une première édition à Bruxelles d'aventure déambulatoire de 10 jours autour de l'illustration et de ses marges.« Plus que jamais la Foire du Livre de Bruxelles doit constituer dans une ville en métamorphose un phare qui attire et projette. Qui attire des milliers de visiteurs, de plus en plus de lecteurs, participant et échangeant. Mais qui projette aussi au large de Bruxelles l’image dynamique d’un quartier en pleine mutation », indique Marie Noble dans un communiqué.« Le voisinage et l’exemple de Kanal notamment doivent constituer un adjuvant pour nous affranchir de murs trop étroits et nous adresser à la cité tout entière. Je rêve de nouvelles formes de collaborations, de partages, de dynamiques avec l’Europe dont nous sommes le cœur battant, avec les partenaires culturels d’une ville qui doit demain relever le défi de 2030, bicentenaire du pays, mais aussi peut-être celui d’une nouvelle expérience de Capitale européenne de la Culture, un projet qui m’est cher. »En 2021, la Suisse sera à l’honneur de la manifestation.