Marie Robert et Charly Delwart en lice pour le Prix Double Dôme Montparnasse

Le Prix Double Dôme Montparnasse est décerné chaque année à une et un artistes francophones émergents par un jury paritaire : chaque sélection d’artistes jusqu’aux deux lauréats respecte la parité. En 2018, Clara Luciani, pour son album « Sainte Victoire », l’écrivain Vincent Almendros, pour son roman Faire mouche aux éditions de Minuit, ainsi que le photographe Pierre Faure, pour sa série « France périphérique », ont été récompensés.10 artistes ont été retenus à l'issue d'un premier vote du jury :Corine Borgnet, plasticienne.Alice Grenier Nebout, peintre.Marie Robert, auteure de Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants aux éditions Flammarion/Versilio.Aloïse Sauvage, chanteuse, pour son album « Jimy ».SLAP !, groupe musique, pour son album Feeling Good.Charly Delwart, auteur de Databiographie aux éditions Flammarion.DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson, groupe musique, pour son album « Aimez ces airs ».Lossapardo, peintre et musicien.Simon Martin, peintre.Baptiste W. Hamon, chanteur, pour son album « Soleil, soleil bleu ».Le jury, présidé par Aurélie Saada, chanteuse-réalisatrice, et Pierre Souchon, chanteur-compositeur, réunit Eliette Abécassis (romancière et scénariste), Isabelle de Maison Rouge (critique d’art et commissaire d’expositions), Rebecca Manzoni (chroniqueuse musique à France Inter), Sandrine Taddéï (programmatrice culture radio et TV), Édouard Bras (co-propriétaire du Dôme), Olivier Chaudenson (directeur de la Maison de la Poésie - Scène littéraire), Fabrice Gaignault (rédacteur en chef culture et célébrités à Marie Claire) et Olivier Nuc (chef du service musique au Figaro).Une prochaine sélection sera publiée le 16 septembre 2019, avant la remise du prix le 10 octobre 2019.