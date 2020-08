Marieke Lucas Rijneveld remporte l'International Booker Prize 2020

Photographie : Marieke Lucas Rijneveld, CC BY SA 4.0

Un premier roman, un prix littéraire de renom. La carrière de Marieke Lucas Rijneveld commence bien, avec un Prix international Booker et une dotation de 50.000 £ en poche, à partager avec la traductrice, pour The Discomfort of Evening (De avond is ongemak en version originale), traduit et publié au Royaume-Uni par Faber.Né.e en 1991 à Nieuwendijk, aux Pays-Bas, Marieke Lucas Rijneveld a passé 6 ans à écrire son premier roman, inspiré par la mort de son jeune frère, alors que l'auteur.e était âgé.e de trois ans. Quant à l'écriture et au roman, c'est par l'intermédiaire de la saga Harry Potter que Marieke Lucas Rijneveld a découvert cette pratique artistique. C'est la première fois qu'un premier roman est salué par le Prix international Booker...Marieke Lucas Rijneveld se qualifie de personne non-binaire, et utilise un pronom neutre pour se désigner.En France, le roman lauréat a été publié par les éditions Buchet Chastel dans une traduction de Daniel Cunin sous le titre Qui sème le vent.The Discomfort of Evening faisait face aux titres suivants, tous sélectionnés pour la finale :The Enlightenment of The Greengage Tree (Europa Editions) de Shokoofeh Azar, traducteur anonymeThe Adventures of China Iron (Charco Press) de Gabriela Cabezón Cámara, traduit par Fiona Mackintosh et Iona MacintyreTyll (Quercus) de Daniel Kehlmann, traduit par Ross BenjaminHurricane Season (Fitzcarraldo Editions) de Fernanda Melchor, traduit par Sophie HughesThe Memory Police (Harvill Secker) de Yoko Ogawa, traduit par Stephen SnyderPrésidé par Ted Hodgkinson, le jury de cette édition réunissait Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet, centre français d’écriture internationale ; la traductrice et écrivaine Jennifer Croft ; l’écrivaine Valeria Luiselli et l’écrivain, poète et musicien Jeet Thayil.