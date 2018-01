Marilyn Monroe, l'icône d'Hollywood, sur petit écran

Une minisérie sur les derniers mois de la vie de Marilyn Monroe, adaptée de l'ouvrage de Sébastien Cauchon, Marilyn 1962, est en préparation. Des années après, la mort dans des circonstances troubles de l'icône d'Hollywood fascine toujours.





Le cinéma s'était déjà inspiré de la vie de Marilyn : il suffit de voir My Week With Marilyn (Une semaine avec Marilyn, 2011) de Simon Curtis (dans lequel l'actrice vient de se marier avec le dramaturge Arthur Miller). De même pour la télévision américaine avec la minisérie : The Secret Life of Marilyn Monroe (2015) de Stephen Kronish avec Kelli Garner.



L'adaptation de Marilyn 1962 par le producteur suisse Michel Merkt (Juste la fin du monde, Elle) et la productrice américaine Marianne Maddalena (Scream, La Colline a des yeux) n'est donc pas une surprise.





Sébastien Cauchon – qui épaulera la production –, également directeur de la communication du site uniFrance, publie Marilyn 1962 aux éditions Stock en 2016. Fasciné par l'icône glamour américaine, il raconte la fin de sa vie à travers douze témoins (Gouvernante, coiffeuse, maquilleur, publiciste, coach, masseur, psy, comptable, doublure, photographe...) qu'il a interrogés.



Le décès de Marilyn, dans la nuit du 4 au 5 août 1962, fascine toujours. Officiellement, elle se serait suicidée, après une overdose de barbituriques. Cependant, plusieurs éléments rendent cette mort mystérieuse, comme le nombre de barbituriques ingurgités, le temps que le psychiatre, la gouvernante et le médecin ont mis avant d'appeler la police, le fait que la gouvernante ait nettoyé la chambre de Marilyn avant l'arrivée de la police, l'absence d'autopsie de l'icône ou encore la disparition de son relevé téléphonique...



« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’aller sur un territoire inexploré, très intime, qui va nous permettre de découvrir qui était vraiment Marilyn Monroe au-delà de l’écran, tout cela grâce aux méticuleuses recherches de Sébastien Cauchon » raconte Michel Merkt.



En attendant d'en savoir plus sur la mini- série, voici le résumé de l'éditeur pour Marilyn 1962 :



Eunice, Whitey, Agnes, Ralph, Ralph encore, mais aussi Paula, Inez, Larry, Evelyn, Cherie, May et Pat. C’est à leurs côtés que Marilyn Monroe vécut ses derniers mois à Los Angeles en 1962. Des amis, des collaborateurs, des proches… en réalité quasiment tous ses employés. Une armée des ombres à la hiérarchie mouvante, composée d’alliés des débuts et de nouvelles recrues. Un entourage à défaut d’une famille. Que signifiait pour eux côtoyer la plus grande star d’Hollywood, jamais à court de paradoxes ? Qui étaient-ils et quels liens avaient-il tissés avec celle qui mourut à trente-six ans, adulée de tous, mais seule dans sa maison de Brentwood à peine meublée ? Une plongée au coeur des coulisses d’un monde disparu à travers douze personnages, héros du roman vrai des derniers jours de Marilyn Monroe.



Sébastien Cauchon – Marilyn 1962 – éditions Stock – 9782234081123 – 18.00 €



Via Vanity Fair, La Dépêche