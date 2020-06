Marlène Charine, lauréate du Prix du polar romand 2020

Paru le 3 mars dernier chez Calmann-Lévy, Tombent les anges, de Marlène Charine a remporté le Prix du polar romand 2020. Ce thriller redoutable et attachant raconte l’enquête de Cécile Rivère, une jeune gardienne de la paix aux intuitions troublantes, et du capitaine parisien Kermarec autour de la mort d’une infirmière de vingt-cinq ans aux secrets bien sombres.Le jury, composé de Stéphanie Berg, responsable de la littérature noire à Payot Lausanne, Valérie Daetwyler, bloggeuse polar (sangpages.com), Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne, Jean-Luc Gremaud, chef de la police judiciaire de Lausanne, Cécile Lecoultre, critique littéraire au journal 24Heures et Michel Sauser, programmateur du Théâtre 2.21 à Lausanne, salue les qualités tant d’écriture que de construction du livre.Haletant et sensuel, il aborde les thématiques des victimes de pervers sexuels, du don de visions et de sa réception dans la police, ainsi que de l’omniprésence du mal dans la société.Le jury est par ailleurs heureux de valoriser avec Marlène Charine une femme auteure dans un genre encore majoritairement représenté par les hommes. Née en 1976 à Lausanne, ingénieure en chimie de profession, spécialiste en droit alimentaire, Marlène Charine habite Bâle avec sa famille. Elle publie plusieurs recueils de nouvelles fantastiques avant de se lancer dans le roman avec Le projet Alice en 2017. Tombent les anges est sa première incursion hors du genre de la science-fiction.Le Prix du polar romand est organisé par le Service des bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne et le festival Lausan’noir. Il a récompensé en 2019 Glory Hole de Frédéric Jaccaud, en 2018 La Coach de Nicolas Verdan et en 2017 Chaleur de Joseph Incardona. Le prix est doté de CHF 3000. La Sélection finale de 10 titres est disponible sur le site lausanne.ch/bibliotheques.Le Prix du polar romand 2021 sera remis dans le cadre du festival Lausan’noir, qui aura lieu du 12 au 15 mai 2021 au Casino de Montbenon à Lausanne.