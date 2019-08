Marseille : première édition d'un festival des sciences sociales

Climat, biodiversité, paysage, nourriture, corps, genre, animalité, mobilisations… De l’anthropologie à l’économie, en passant par l’histoire, la sociologie ou la philosophie, Allez Savoir propose de remettre en question nos certitudes sur la nature en faisant entrer le public, les amateurs et les professionnels dans le jeu des sciences sociales.« La nature, aujourd’hui, nourrit des débats, des inquiétudes et des mobilisations sur les thèmes du climat, de la biodiversité, du paysage, des modes de production et d’alimentation et aussi de l’espace urbain, de la relation au corps et à la procréation. Exploitée comme une ressource économique ou adorée comme une source créatrice, elle inspire des pratiques et des techniques où se tissent les rapports entre sociétés humaines, animaux, végétaux, et minéraux », résume le communiqué de presse du festival.De l’anthropologie aux sciences cognitives, en passant par l’histoire, la sociologie, l’économie ou la philosophie, le festival sera l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre les acquis récents de disciplines dont l’École des hautes études en sciences sociales est l’un des grands foyers internationaux et de partager le questionnement multiple et original des sciences sociales sur les grands défis contemporains.Ouvert à tous, convivial et gratuit, l’événement se décline en discussions libres, spectacles, expositions, projections, activités ludiques, éclairs poétiques et visites coup de cœur au sein du patrimoine marseillais.De nombreux intervenants sont annoncés, dont Mickaël Batalla, poète ; Jean-Marc Besse, philosophe et historien ; Pierre Charbonnier, philosophe ; Emanuele Coccia, philosophe; Anne Simon, chercheuse en littérature, ou encore Bernard Hubert, historien des sciences.Les musées de Marseille et l’EHESS se sont rapprochés pour développer des coopérations scientifiques et culturelles dans les domaines de la recherche et de l’enseignement en sciences sociales et coopérer dans le domaine muséal. La Bibliothèque Alcazar, qui dispose d’un fonds spécifique en sciences sociales, a également pour mission de contribuer à l’accès à la culture et à la connaissance du plus grand nombre.Ce festival associe les centres et unités de recherche de l’EHESS, dont ceux de Marseille, ainsi que des opérateurs culturels du territoire marseillais : Le centre international de poésie Marseille, Cinémas du sud & Tilt, Le cinéma la Baleine, l’École nationale supérieure de Paysage Versailles-Marseille, Libraires du Sud, Opéra Mundi, le Tamis, Actoral.Le programme complet peut être téléchargé ci-dessous.