Marvel : des séries consacrées à Loki et la Sorcière rouge en préparation

Tom Hiddleston, Loki, et Elizabeth Olsen, la Sorcière rouge



Se détachant peu à peu des Netflix et autres chaines de télévision, Disney entend bien mener seul sa barque dans l'océan des adaptations Marvel. Le service de streaming de la multinationale sera bientôt dévoilé, et devra exposer de sérieux arguments pour convaincre les spectateurs de débourser un peu d'argent pour souscrire à cet abonnement mensuel.

On songe, bien sûr, aux séries et films tirés des comics Marvel. Selon un article de Variety, que Disney n'a pas souhaité commenter, deux personnages seraient en pôle position pour obtenir leur propre série, Loki, le frère retors de Thor, et la Sorcière rouge, aka Wanda Maximoff.

Bien entendu, Disney voit grand : si les séries devraient comporter 6 à 8 épisodes, le niveau de la production sera sensiblement le même que celui d'un long-métrage Marvel. D'ailleurs, les deux acteurs derrière les personnages, Tom Hiddleston et Elizabeth Olsen, sont attendus pour reprendre leur rôle respectif.



Outre ces séries exclusives, la plateforme de Disney pourra bien sûr compter sur les longs-métrages Marvel eux-mêmes, dont Captain Marvel, qui a dévoilé sa bande-annonce ce mardi 18 septembre. Le film d'Anna Boden et Ryan Fleck sera en salles le 6 mars 2019, et le service de streaming de Disney devrait se faire connaitre cette même année.