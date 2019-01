Marvel développerait un film Young Avengers, pour assurer la relève

Couverture de Jamie McKelvie pour un comic publié en 2014 Couverture de Jamie McKelvie pour un comic publié en 2014

Le développement d'un film consacré aux Young Avengers, une équipe de jeunes super-héros apparue pour la première fois en 2005 sous les crayons d'Allan Heinberg et Jim Cheung, relève encore de la rumeur, relayée par We Got This Covered . Toutefois, une telle suite donnée à la conclusion de la phase cinématographique Marvel consacrée aux Avengers semble assez évidente.En effet, Avengers : Endgame risque de redéfinir assez largement quels personnages persisteront au sein de l'univers Marvel. Les prochaines années de l'univers cinématographique de la Maison des Idées devront donc, logiquement, suivre le modèle éprouvé des films satellites, tous reliés à un ou plusieurs films centraux, réunissant une galerie de personnages.Les Young Avengers, comme leur nom l'indique, constituent la relève des Avengers premiers du nom : pour le moment, l'identité des différents personnages de l'équipe — qui a connu de nombreuses variantes au fil des années — n'est pas encore connue.On évoque toutefois, du côté des premières idées de script, la version Kate Bishop de Hawkeye, Hulkling, capable de se métamorphoser, Iron Lad, jeune tête brûlée qui prend modèle sur Iron Man, Patriot, combattant surhumain, Wiccan, un magicien, Stature, qui change de taille et enfin Vision, personnage déjà connu au sein de la saga Avengers. L'équipe ainsi formée correspondrait peu ou prou à celle des Young Avengers originaux.On l'aura compris, les personnages de cette future saga permettront à la fois de rappeler leurs aînés tout en s'en démarquant légèrement par leurs pouvoirs...