Mary Higgins Clark : des héroïnes cool aux jobs glamour

Rhododendrites, CC BY SA 4.0

Du neuf avec du connu, pourquoi pas ?

La romancière née le 24 décembre 1927 parvient encore et toujours à fédérer. En effet, le producteur et distributeur basé à Montréal Reel One Entertainement s’est associé à l’Américain Element 8 Entertainement, ainsi qu’à la société française La Sabotière. Leur projet est de porter sur écran, à travers différentes saisons, des adaptations tirées des ouvrages de Mary Higgins Clark.Le tout premier tir sera basé sur Un jour tu verras (I’ll Be Seeing You), publié en 1993 et traduit en français par Anne Damour. L’histoire de cette ambitieuse journaliste télévisuelle tourne autour de la disparition d’un père aimé, qu’elle se met en tête de retrouver.Les livres d’Higgins Clark ont toujours pouar cadre le centre-ville de Manhattan et la banlieue du New Jersey. On compte plus de 100 millions d’exemplaires vendus, sur le seul territoire américain, tout de même.Si plusieurs de ses thrillers ont connu les joies de l’adaptation, les trois sociétés assurent que leur collaboration est une première : l’idée d’une série télévisée multi-épisode basée sur ses romans n’avait jamais encore été envisagée.Chaque saison sera donc distincte, avec un crime différent à résoudre pour tous. « Au début de ma carrière, j’ai adoré regardé des séries policières », indique la romancière, aujourd’hui âgée de 91 ans, et qui a publié plus de 40 romans.Ilene Rosenzweig, elle-même autrice, sera la scénariste et productrice exécutive de ces épisodes. « J’ai grandi plongée dans ces livres, parce que Mary décrit les personnages que vous voudriez être : des femmes cool, avec des emplois glamour et une existence ambitieuse et cosmopolite — qui se retrouvent soudainement embarquées dans des situations incroyablement dangereuses, tout en restant crédible. »De son côté, La Sabotière a adapté des romans d’Higgins Clark depuis 2010, pour la télévision française . Une équipe qui roule, donc. La première saison sera tournée à New York, évidemment, en 2020.via Variety