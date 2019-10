Mary Shelley et les épouses de Dracula en séries télévisées

Roberto Aguirre-Sacasa (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

L'univers de Riverdale, porté par Roberto Aguirre-Sacasa, fait les beaux jours de Warner Bros. Television. Or, le géant audiovisuel cherche depuis plusieurs années à exploiter ses droits sur un certain nombre de créatures horrifiques, dont Frankenstein, Dracula ou La Momie : le film censé lancer ce Dark Universe, La Momie, justement, a fait un four à sa sortie, en 2017.Roberto Aguirre-Sacasa pourrait bien devenir l'atout majeur de Warner Bros dans cette entreprise. Le scénariste a en effet signé The Shelley Society, une série qui s'articule autour de la figure de Mary Shelley, l'auteure de Frankenstein, avec les scénaristes Tessa Leigh Williams et James DeWille. Aguirre-Sacasa a travaillé avec ces derniers sur Riverdale, et The Shelley Society devrait mêler ambiance gothique et romance adolescente, à la manière de la série inspirée des aventures d'Archie.Percy Shelley et Lord Byron seront aussi de la partie, dans ce qui est décrit comme un X-Files à la sauce victorienne, de quoi faire monter l'impatience...Mais ce n'est pas tout : toujours dans le domaine du gothique et de l'horreur soft, Roberto Aguirre-Sacasa porte un autre projet, intitulé The Brides. Cette série s'appuierait sur l'univers de Dracula et des vampires, pour s'intéresser aux épouses du prince de la nuit à travers un trio de femmes. Cette fois, Aguirre-Sacasa est le seul scénariste à bord.Si les inspirations des deux séries se retrouvent bien dans les ouvrages originaux, de Mary Shelley et de Bram Stoker, il faut s'attendre à un certain nombre de libertés.Pour le moment, les deux séries ne sont qu'au stade de la préproduction, même si le service de streaming HBO Max a déjà commandé un pilote pour The Shelley Society...via Deadline