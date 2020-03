Maryse Condé a reçu la Grand-Croix de l’ordre national du Mérite à l’Élysée

Ce lundi 2 mars 2020, Maryse Condé a reçu la Grand-Croix de l’ordre national du Mérite lors d’une cérémonie au Palais de l’Elysée. L'autrice guadeloupéenne a déjà été distinguée par le prix spécial de la Francophonie en 2013, puis, plus récemment, par le prix Nobel « alternatif » de littérature en 2018.



L’écrivaine, qui se revendique comme « Guadeloupéenne indépendantiste » a reçu son insigne des mains du président de la République ce 2 mars. Des membres de sa famille, ainsi que ses amis étaient présents lors de la cérémonie. Mais aussi, des personnalités comme Jean-Marc Ayrault, à la tête de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, et Christiane Yandé Diop, veuve de Alioune Diop, fondateur de la revue et des éditions Présence africaine.

“L’indépendantiste la plus décorée de la République”



À cette occasion, le chef de l’État a prononcé un discours faisant l’éloge de celle qui « rêve de présenter un jour son passeport guadeloupéen aux officiers de la douane à Roissy ». Il est également revenu sur l’esclavage, l’indépendantisme et l’identité française. Affirmant qu’il y a « quelque chose de la vraie République au fond de son œuvre et de ses combats ».



Il a également cité le mari de l’autrice, Richard Philcox, qui la décrivait comme « l’indépendantiste la plus décorée de la République ».



Il a également affirmé avoir été bouleversé par les « combats qu’elle a menés », et par « cette espèce de fièvre qu’elle porte, d’indiscipline, de décalage permanent ».



