Masterclasses littéraires à la BNF : la deuxième saison annoncée

Pour la seconde année la BNF, en partenariat avec le Centre National du Livre et France Culture, propose à tous un cycle de masterclasses littéraires. Rendez-vous est donné aux lecteurs pour des rencontres publiques et gratuites.

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Cette année, ce sont les écrivains Jean Hatzfeld, Mathias Enard, Catherine Millet, Marie-Aude Murail, Camille Laurens et Jérôme Ferrari qui sont conviés à répondre à l’épineuse, voire douloureuse, question du « Pourquoi écrivez-vous? ». Ces masterclasses sont l’occasion de poser la question à de grandes figures de la littérature contemporaine et d’évoquer les conditions de l’écriture, la genèse des livres, l’inspiration, les joies et les souffrances, la solitude, le travail au quotidien, l’édition des textes, la réception des œuvres... Qu’est-ce qu’une vie d’écrivain, qu’est-ce que l’acte d’écrire ?



Ces grands entretiens sur la création littéraire se déroulent en public à la BnF et sont ensuite diffusés dans la grille d’été de France Culture.

mardi 15 janvier - Jean Hatzfeld

mardi 12 février - Mathias Enard

mardi 19 mars - Catherine Millet

mardi 9 avril - Marie-Aude Murail

mardi 7 mai - Camille Laurens

mardi 11 juin - Jérome Ferrari



La BnF donne toute leur place aux écrivains contemporains dans sa programmation avec ce cycle de masterclasses littéraires, que complète un ensemble de rendez-vous, conférences, expositions, ainsi qu’un festival, « La Bibliothèque parlante ». Présents dans les collections, à travers leurs ouvrages édités mais aussi leurs manuscrits, les écrivains contemporains sont également honorés chaque année par le Prix de la BnF qui consacre un auteur vivant de langue française pour l’ensemble de son œuvre.



France Culture constitue depuis la rentrée 2016 une collection de masterclasses de référence avec des personnalités majeures de la création artistique, dans tous les domaines : littérature, cinéma, arts de la scène, arts plastiques, architecture...



Le Centre national du livre, qui soutient tous les acteurs de la chaîne du livre, est partenaire de France Culture et de la BnF pour ce cycle de masterclasses littéraires qui permet au public d’entrer, avec de grands écrivains, au cœur de l’acte d’écrire.

Entrée libre, sans réservation, masterclass de 18h30 à 20h00



BnF | François-Mitterrand – Petit auditorium Quai François-Mauriac - Paris 13e