Mathieu Gabard reçoit le Prix René Leynaud 2020

« À Toulouse, je bossais pour La Française des Déménagements, à minuit — le jour de mon anniversaire — la police m'a bloqué au bout de la rue où je travaillais puis m'a enfermé au CRA » Sur la base d'entretiens réalisés en Centres de Rétention Administrative (CRA) entre 2016 et 2019, Mathieu Gabard donne voix à des hommes séquestrés et à leurs familles

Afin de faciliter la promotion et la diffusion d’un ouvrage qui leur semble « nécessaire au jour blessé d’aujourd’hui » et de soutenir la création poétique francophone contemporaine, sous toutes ses formes, l’association Espace Pandora et la Bibliothèque municipale de Lyon organisent, avec le concours de la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Prix René-Leynaud.Mathieu Gabard reçoit cette année la récompense, et succède ainsi à Émilie Turmel et son livre Casse-gueules (éditions Poètes de brousse), salués en 2019.Le résumé de l'éditeur pour CRA — 115 propos d’hommes séquestrés :