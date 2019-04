Mats Malm, professeur de lettres, décernera le Prix Nobel de Littérature 2019

Académie suédoise (Mastad - CC BY-SA 2.0) Académie suédoise (Mastad - CC BY-SA 2.0)

Le nommé est âgé de 54 ans et enseigne la théorie littéraire à l'université de Göteborg, dans le sud-ouest de la Suède. Il a été choisi au poste de secrétaire permanent de l'Académie seulement quatre mois après y être entré.Mats Malm succède donc à Anders Olsson, qui occupait ces fonctions depuis juin 2018. L'essayiste Sara Danius s'est vu obligée de quitter la direction de l'institution suédoise en avril de la même année à cause du scandale ayant éclaté en automne 2017.Pour rappel, l'incident aurait été déclenché par le français Jean-Claude Arnault, accusé de viols et de harcèlements sexuels . Le septuagénaire a été condamné en appel en décembre dernier à deux ans et demi de prison ferme. Il était marié à une académicienne qui a également rendu son fauteuil, et le scandale a éclaboussé l'Académie, accusée d'avoir couvert les faits ou, en tout cas, de ne pas avoir pris en compte les témoignages.L'affaire avait pris une telle ampleur que l'Académie avait décidé de reporter d'un an l'annonce du Nobel de littérature 2018. Ce dernier doit être décerné cette année, en même temps que le prix 2019 . Les mésententes autour de la gestion de la crise, déclenchée par l'académicien français, ont entraîné la démission de 18 membres.Le Prix Nobel de littérature est censé récompenser annuellement un auteur ou une autrice, depuis 1901. Comme l'a écrit dans son testament le chimiste Alfred Nobel, si un lauréat est choisi, c'est qu'il « a fait la preuve d'un puissant idéal », c'est-à-dire que l'oeuvre littéraire de l'écrivain a su rendre de grands services à l'humanité, rappelle l'AFP.Cette reconnaissance est aujourd'hui considérée comme la plus prestigieuse et la plus médiatique au monde. Le prix Nobel met en lumière un auteur et ses travaux en lui assurant une promotion à l'échelle planétaire, une renommée internationale et une aisance financière.