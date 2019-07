Matt Damon et Ben Affleck joueront dans l'adaptation du Dernier Duel d'Eric Jager

Walt Disney Television — CC BY-ND 2.0





En cette matinée glacée du 29 décembre 1386, la foule afflue vers le monastère parisien de Saint-Martin-des-Champs. Autour du champ clos, les curieux se pressent, attendant le mi Charles VI et, surtout, les deux hommes qui vont se battre à mort ce jour-là: Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, seigneurs normands, ont résolu de porter devant Dieu leur querelle. Celui qui tuera l'autre verra sa cause reconnue et son honneur lavé ; le vaincu, lui, sera réputé menteur à la face de Dieu et des hommes, et son cures pendu à Montfaucon. Voilà des années que l'inimitié a grandi entre Carrouges et Le Gris, attisée par des rancunes et des rivalités. Mais la haine atteint sou comble quand l'épouse de Carrouges, la belle Marguerite, accuse Le Gris de l'avoir violée : profitant de l'absence de son mari, celui-ci, dit-elle, s'est introduit dans le château des Carrouges où il a abusé d'elle. Aucune cour n'ayant pu régler le différend, le Parlement de Paris a tranché en faveur du duel judiciaire - une issue sanglante qui sera la dernière de son espèce en France, et que maints contes, maints récits évoqueront des siècles durant. Cette histoire, Eric Jager la raconte à la manière d'un roman policier, s'appuyant sur les sources et les témoignages qui nous sont parvenus pour ressusciter un pan entier du Moyen Age.

Eric Jager est un professeur spécialiste de la littérature médiévale à l'université de Californie. Il retrace dans Le Dernier Duel - Paris, 29 décembre 1386, l'histoire d'un duel judiciaire qui s'est déroulé en 1386, en France, entre le chevalier Jean de Carrouges et son écuyer Jacques Legris, accusé par Jean d’avoir violé sa femme.À la demande de l'accusateur, un combat à mort est organisé entre les deux hommes afin que la justice divine soit rendue. En cas de défaite du chevalier, sa femme sera brûlée vive pour avoir porté une fausse accusation.L'adaptation cinématographique, The Last Duel, aura en tête d'affiche Matt Damon et Ben Affleck qui joueront les deux protagonistes. Ils seront accompagnés au scénario par Nicole Holofcener (Friends with Money, All about Albert). Le film sera produit au sein de la Fox, récemment rachetée par Disney, Ridley Scott produira pour Scott Free, Matt Damon et Ben Affleck produiront pour Pearl Street.Voici le résumé de l'ouvrage :Ridley Scott est également sur un projet de film sur la jeunesse du célèbre magicien Merlin, pour Disney, mais il souhaiterait tourner The Last Duel avant.Via Deadline