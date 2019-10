Maud Mabillard reçoit le Prix de traduction Inalco/Vo-Vf

Et le prix INALCO-FESTIVAL VO-VF de la traduction est décerné à

Dans les années 1930, au Tatarstan, au cœur de la Russie. À l'âge de quinze ans, Zouleikha est mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Ils ont eu quatre filles, mais toutes sont mortes en bas âge. Pour son mari et sa belle-mère presque centenaire, très autoritaire, Zouleikha n'est bonne qu'à travailler. Un nouveau malheur arrive : pendant la dékoulakisation menée par Staline, le mari est assassiné et la famille expropriée. Zouleikha est déportée en Sibérie, qu'elle atteindra après un voyage en train de plusieurs mois. En chemin, elle découvre qu'elle est enceinte. Avec ses compagnons d'exil, paysans et intellectuels, chrétiens, musulmans ou athées, elle participe à l'établissement d'une colonie sur la rivière Angara, loin de toute civilisation : c'est là qu'elle donnera naissance à son fils et trouvera l'amour. Mais son éducation et ses valeurs musulmanes l'empêcheront longtemps de reconnaître cet amour, et de commencer une nouvelle vie.

Le Prix de la traduction-INALCO, doté de 1000 €, est destiné à récompenser une traduction effectuée en français à partir d’une des 103 langues enseignées à l’INALCO publiée par un éditeur et diffusée en France. Il salue, pour sa première édition, la traduction du russe de Maud Mabillard, et a été décerné ce dimanche 6 octobre au festival Vo-Vf, organisé à Gif-sur-Yvette.Le résumé de l'éditeur pour Zouleikha ouvre les yeux :Étaient éligibles à ce prix des romans et recueils de nouvelles publiés dans les deux années précédant la remise du prix : 2017 et 2018 pour l’édition 2019.Gouzel Lakhina - Zouleikha ouvre les yeux - traduit par Maud Mabillard - Noir sur Blanc - 9782882504708 - 24 €