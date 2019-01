Maurizio Serra reçoit le Prix Chateaubriand pour D'Annunzio le magnifique

On a du mal à concevoir aujourd'hui que Gabriele D'Annunzio (1863-1938) fut l'écrivain-personnage le plus entouré, le plus imité, le plus jalousé de son temps. Henry James, Shaw, Stefan George, Heinrich et Thomas Mann, Karl Kraus, Hofmannsthal, Kipling, Musil, Joyce, Lawrence, Pound, Hemingway, Brecht, Borges et tous les Français - de Remy de Gourmont jusqu'à Cocteau, Morand, Yourcenar - trois générations d'intellectuels l'ont lu, étudié et copié, quitte à le renier ou l'oublier par la suite. Une légende, noire et rose à la fois, a fleuri abusivement autour d'un homme hors norme, dont le talent protéiforme, l'exceptionnelle vitalité et le courage physique, le goût de se dépasser en tout domaine, évoquent irrésistiblement le Minotaure de Picasso. Ce livre se propose de le faire redécouvrir tel qu'il fut. D'Annunzio n'a pas été tour à tour poète, romancier, auteur dramatique, séducteur qui défraya la chronique de son temps, aviateur, héros de la guerre, condottiere, Comandante à Fiume, jusqu'aux dix-sept dernières années de repli volontaire dans son palais du Vittoriale sur le lac de Garde, souvent revêtu d'un froc de bure. Il fut, du début à la fin, un poète de l'action, composé de tous ces éléments divers, un barde que le mouvement soulève, que le repli paralyse et que l'inertie tue. Non pas un aventurier, mais un véritable prince de l'aventure, précurseur des Lawrence d'Arabie, Saint-Exupéry, Malraux, et Romain Gary, qui se sont inspirés de lui.

Maurizio Serra complète avec D'Annunzio le magnifique sa fresque magistrale chez Grasset de grands auteurs italiens du XXe siècle, commencée avec Malaparte vies et légendes (Prix Goncourt de la biographie, prix Casanova) et poursuivie avec Italo Svevo ou l'Antivie, ouvrages qui ont reçu les suffrages de la critique et du public, déjà traduits en plusieurs langues.Le résumé de l'éditeur pour D'Annunzio le magnifique :Le Prix Chateaubriand est doté à hauteur de 8 000 € par le Département des Hauts-de-Seine. La remise officielle du Prix Chateaubriand 2018 et la conférence du lauréat auront lieu le 14 mars 2019 à 18h à l'Institut de France à Paris.Le Prix Chateaubriand couronne une œuvre de recherche historique ou d'histoire littéraire, une édition critique substantielle ou une fiction fondée sur des travaux historiques sérieux. Les ouvrages sélectionnés portent sur la période à laquelle vécut Chateaubriand, entendue dans un sens large : de la fin du siècle des Lumières jusqu'au XIXe siècle, ou sur des thèmes abordés dans ses œuvres.Ce prix, fondé en 1987 par le Département des Hauts-de-Seine, a notamment été attribué à Jacqueline de Romilly, Gérard de Senneville, Paul Veyne, Emmanuel de Waresquiel, André Vauchez, Roberto Calasso ou Arlette Jouanna. En 2017, le Prix Chateaubriand a été attribué à Alexandre Grandazzi , pour son ouvrage Urbs, Histoire de la ville de Rome des origines à la mort d'Auguste, paru chez Perrin en 2017.Ce Prix s'inscrit dans une politique plus globale d'accès de la culture au plus grand nombre, une « culture pour tous », une philosophie et un objectif au cœur du projet de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine imaginée par Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine.Maurizio Serra - D'Annunzio le magnifique - Grasset - 9782246806622 - 30 €