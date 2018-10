Maurizio Serra reçoit le Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco

Le palmarès 2018 des Prix littéraires de la Fondation Prince Pierre de Monaco vient d'être proclamé : Le Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco revient à Maurizio Serra pour l'ensemble de son œuvre. Sébastien Ministru, Emmanuelle Favier et Jean-Luc Marion ont eux aussi été salués au cours de cette session 2018 des récompenses.





Cette année Le Prix Littéraire a été remis à Maurizio Serra, diplomate et essayiste. Il a été consul italien à Berlin-Ouest (1981-1984), premier secrétaire à Moscou (1984-1986), directeur adjoint pour l'Italie à la BERD et premier conseiller à Londres (1991-1996). Depuis 1997, il est chef du service de recherche et d'études de la direction générale des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères.

À la tête de la coordination pour la présidence italienne du G8 de 1997 à 2002, il a également été Directeur de l'Institut Diplomatique entre 2002 et 2008. Maurizio Serra est Représentant permanent et Ambassadeur de l'Italie auprès de l'UNESCO depuis janvier 2010. Professeur de Relations Internationales à l'Université LUISS-Guido Carli à Rome, il est l'auteur de nombreuses publications, notamment en français.

Le Prix littéraire Prince Pierre de Monaco, créé en 1951, honore chaque année, sur proposition du Conseil Littéraire, un écrivain d'expression française de renom pour l'ensemble de son œuvre. Il est doté d'un prix de 25 000 €.

La Bourse de la Découverte



La Bourse de la Découverte, créée en 2001, récompense un jeune écrivain francophone pour son premier ouvrage de fiction. Elle est décernée chaque année par le Conseil Littéraire. Cette bourse, d'un montant de 12 000 €, est dotée par la Fondation Princesse Grace.

Elle a été remise à Sébastien Ministru pour son livre Apprendre à lire, Éditions Grasset, janvier 2018. Approchant de la soixantaine, Antoine, directeur de presse, se rapproche de son père, veuf immigré de Sardaigne voici bien longtemps, analphabète, acariâtre et rugueux. Le vieillard accepte le retour du fils à une condition : qu'il lui apprenne à lire. Désorienté, Antoine se sert du plus inattendu des intermédiaires : un jeune prostitué aussitôt bombardé professeur.

S'institue entre ces hommes la plus étonnante des relations. Il y aura des cris, il y aura des joies, il y aura un voyage. Le père, le fils, le prostitué. Un triangle sentimental qu'on n'avait jamais montré, tout de rage, de tendresse et d'humour. Un livre pour apprendre à se lire.

Journaliste, chroniqueur vedette à la radio belge, auteur de pièces de théâtre à succès (Cendrillon, ce macho s'est jouée pendant huit ans), Sébastien Ministru vit à Bruxelles.

Le Coup de Cœur des Lycéens



Le Coup de Cœur des Lycéens, créé en 2007 en collaboration avec la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, est décerné par un jury de lycéens de la Principauté parmi une sélection d'ouvrages répondant aux mêmes critères que ceux de la Bourse de la Découverte. Il est doté, par la Fondation Princesse Grace, d'un prix de 6 000 €.

Le Prix a été remis à Emmanuelle Favier, auteure du livre Le courage qu'il faut aux rivières, Albin Michel, août 2017. Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de femme. En contrepartie, elles ont acquis les droits que la tradition réserve depuis toujours aux hommes : travailler, posséder, décider.

Manushe est l'une de ces « vierges jurées » : dans le village des Balkans où elle vit, elle est respectée par toute la communauté. Mais l'arrivée d'Adrian, un être au passé énigmatique et au regard fascinant, va brutalement la rappeler à sa féminité et au péril du désir. Baignant dans un climat aussi concret que poétique, ce premier roman envoûtant et singulier d'Emmanuelle Favier a la force du mythe et l'impalpable ambiguïté du réel.

Emmanuelle Favier a publié un recueil de nouvelles (Confession des genres, éditions Luce Wilquin, 2012), plusieurs recueils de poèmes et trois pièces de théâtre. Le courage qu'il faut aux rivières est son premier roman.

Le Prix de la Principauté



Le Prix de la Principauté décerné conjointement par les Rencontres Philosophiques de Monaco et la Fondation Prince Pierre de Monaco a été remis à Jean-Luc Marion. Philosophe, membre de l'Académie française, né en 1946 à Meudon (France), est aujourd'hui professeur émérite de l'Université de Paris — Sorbonne et titulaire de la Chaire Andrew Thomas Greeley et Grace McNichols d'Études Catholiques et de Philosophie des Religions au Divinity School de l'Université de Chicago.

En concevant, dès 2015, les Rencontres Philosophiques de Monaco, les Membres Fondateurs avaient envisagé d'attribuer un Prix saluant non un ouvrage, mais une œuvre philosophique bâtie sur la longue durée, qui vaut à son auteur d'être connu et reconnu tant au niveau national qu'international. Cette idée ne les a jamais quittés.

Ainsi, le 8 juin 2017, lors de la soirée de clôture du Colloque annuel de Philosophie au Musée Océanographique de Monaco, a été attribué le premier Prix de la Principauté à Jean-Claude Milner pour l'ensemble de ses écrits philosophiques, linguistiques et politiques. Ce sera désormais une tradition.

Les Membres Fondateurs des Rencontres Philosophiques de Monaco et la Fondation Prince Pierre prennent ensemble l'engagement de décerner chaque année cette récompense à un auteur pour l'ensemble de son œuvre philosophique. Sera ainsi honorée une vie d'écriture en philosophie, une œuvre singulière qui a ouvert des voies inédites dans le domaine de la philosophie et engagé des approches différentes de la science, de la politique, de la théologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de l'éthique ou de la psychanalyse.