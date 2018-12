Mauro Colagreco, lauréat du 6e Prix Collet du Livre de Chef

© Kris Maccotta



Découvrez à travers ces pages l'univers magique d'un des chefs les plus en vue du moment. Ce beau livre raconte avec poésie et esthétisme la relation qu'il entretient avec ses producteurs, son environnement et les matériaux qui l'entourent, éléments principaux de son processus créatif.



Articulé autour de trois environnements naturels fondateurs pour le chef — Méditerranée, Jardins et Montagne — ce livre est une ôde à sa cuisine d'instinct et de mélanges, attachée à ses origines comme à son terroir d'adoption. Dans son petit village de Menton niché au cœur de la Méditerranée, Mauro Colagreco combine avec talent et audace tradition et innovation, créant chaque jour de nouveaux plats selon les livraisons de ses producteurs. Terminez tout naturellement votre voyage à table, avec les recettes détaillées que Mauro Colagreco sert au Mirazur. Une expédition envoûtante !

Le Prix Champagne Collet célèbre toutes les facettes du livre de Chef : aussi bien son contenu rédactionnel, que la qualité des illustrations, l’originalité des thèmes abordés, l’excellence de son graphisme ou sa qualité de fabrication.Chaque Chef a tour à tour présenté son ouvrage devant les 8 membres du jury, lors d’un dîner accords mets-champagnes à l’Espace Gaggenau (Paris 8e). Après des délibérations denses, c’est Mauro Colagreco, Chef du Mirazur** (Menton - 06) qui remporte cette 6e édition, avec son livre Mirazur, aux éditions Alain Ducasse.Avec ses origines italo-argentines, Mauro Colagreco fait ses études au Lycée hôtelier de La Rochelle en 2001. Pendant 4 ans, il se forme auprès de grands chefs comme Bernard Loiseau, Alain Passard, Alain Ducasse ou encore Guy Martin. Attiré par l’Espagne pour sa langue et l’Italie de par ses origines, il ouvre en 2006 le Mirazur, à Menton, à la frontière italienne. La même année, le Gault & Millau le distingue comme « Révélation de l’année ».En 2007, il décroche sa première étoile. En 2008, il rentre dans les 100 meilleures tables du Monde. En 2012, il obtient sa 2e étoile Michelin. Enfin, en 2018, le 50 Best le classe comme 3e meilleur restaurant du Monde.« L’année 2018 a été une année riche et surprenante. Elle a vu naître mon premier livre Mirazur, le fruit d’un parcours que j’ai entrepris il y a 12 ans et où j’ai rencontré beaucoup d’amis, des passionnés de la gastronomie, des amoureux du territoire de frontières qui entoure Mirazur. Dans ces pages, j’ai essayé de transmettre l’amour profond qui me lie à cette terre et la gratitude pour chaque agriculteur, pêcheur, éleveur qui me permet d’offrir à mes clients des produits d’exception, dans le plus grand respect de notre terre “mère nourricière” », a déclaré Mauro Colagreco.Le résumé de l'éditeur pour Mirazur :Mauro Colagreco, Eduardo Torres - Mirazur - Éditions Alain Ducasse - 9782841239856 - 59 €