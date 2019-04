Maya Angelou : sa vie, son œuvre, de Broadway à Paris

Maya Angelou - thepanamerican CC BY ND 2.0 Maya Angelou - thepanamerican CC BY ND 2.0

Maya Angelou : une femme phénoménale

La voix de cette petite fille afro-américaine, c'est celle de Marguerite Annie Johnson, plus connue sous le nom de Maya Angelou. Mère, artiste et militante aux côtés de Martin Luther King ou encore Malcolm X, Maya a inspiré le monde entier à travers ses poèmes et ses livres. Elle est aujourd'hui une des femmes les plus emblématiques de notre ère.

« Ma mère a vécu une vie extraordinaire », a déclaré Guy Johnson dans un communiqué. « Elle a vécu sa vie avec passion. Ce qu’elle désirait le plus, c’était la justice pour tous les êtres humains et la liberté de faire l’expérience de la joie et du rire. Nous espérons capturer et retranscrire sa joie de vivre. Nous dévoilerons aussi quelques anecdotes privées, inconnues du grand public. Je suis heureux de travailler avec cette équipe, pour redonner vie à son histoire, et j’ai hâte que le public la redécouvre. »Phenomenal Woman: An Evening With Maya Angelou sera produit par David Michael Rich de Corstoria et J. Todd Harris, de Branded Pictures Entertainment, connu notamment pour les comédies musicales Heathers (2014) et Doctor Zhivago (2015).Selon les producteurs, il s’agira d’une pièce unique inspirée des écrits d’Angelou, et de quelques instants tirés de sa propre existence. Les producteurs ont obtenu les droits exclusifs de représentation théâtrale des œuvres clés du domaine d’Angelou.Phenomenal Woman : An Evening With Maya Angelou devrait être mis en scène pour 2021.Figure emblématique de l’histoire des États-Unis, Maya Angelou s’est engagée corps et âme dans le XXe siècle américain. Cette ardente militante des droits civiques pour les Noirs a signé de très nombreux écrits autobiographiques, dont Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage (traduction de Christiane Besse chez Allusifs), publié en 1969 et Tant que je serai noire en 2008 (traduction de Lori Saint-Martin et Paul Gagné chez Allusifs)Artiste protéiforme, Maya Angelou est aussi l’auteure de nombreux poèmes, dont Still I Rise, mais aussi d’essais, et de livres jeunesse. Elle a travaillé pour le cinéma, la télévision et le théâtre en tant que scénariste, mais aussi actrice.La vie de Maya Angelou inspire aussi les planches du théâtre français : Maya, une voix mis en scène par Éric Bouvron se tiendra du 24 mai au 27 juillet 2019 au Théâtre Essaïon à Paris.Synopsis du spectacle :Via Deadline