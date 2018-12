Maylis de Kerangal, invitée d'honneur aux "Jardins d'hiver" de Rennes

Cette année, les Champs Libres se métamorphosent en un grand jardin où vont éclore des propositions inédites pour savourer autrement la littérature. Une belle équipe d'écrivains viendra discuter avec les invités du monde et des livres qu'ils aiment et dont ils souhaitent partager l'expérience : Maylis de Kerangal, Bertrand Belin, Jean Rolin, Véronique Ovaldé, Mona Ozouf, Michelle Perrot, Frédéric Paulin ou encore Catherine Poulain.Maylis de Kerangal est considérée comme l'invitée d'honneur de cette nouvelle édition. Elle succède à Carole Martinez et Florence Aubenas. Elle participera à une rencontre avec ses lecteurs autour de son oeuvre avec ses deux auteurs invités : Marie Cosnay et Chantal Thomas. Elle révélera également, lors du "Rendez-vous Jardin d'hiver", sa bibliothèque idéale.Des rencontres et des promenades littéraires se tiendront durant ces trois journées pour apprécier la lecture des succès littéraires de cette rentrée tels que L'hiver du mécontentement de Thomas B. Reverdy (éd. Flammarion), récemment lauréat du prix Interallié, ou Ca raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard (éd. de Minuit).Deux concerts littéraires sont également à prévoir : François Atlas, pour Les Fleurs du mal et Marie Modiano et Peter von Poehl pour Pauvre Chanson.