Même Amazon achète chez Amazon...

Amazon et l'édition, 10 années d'amour

Les huit livres signés Michelle Miller sont proposés en version audio et ebook, et cette collection se consacre à des portraits de femmes qui savent comment réussir dans le monde. « Ces récits brefs, sexy, émouvants et souvent hilarants offrent des réponses aussi variées que les femmes elles-mêmes. D’une collecte spontanée dans un supermarché, en passant par l’obscurité intérieure, jusqu’à un premier rendez-vous déjanté, il s’agit de tableaux précis de femmes qui savent réussir leur vie, et obtenir quelques satisfactions », présente Amazon.Au cours des mois passés, l’entreprise avait, dans sa maison d’édition, fait paraître d’autres modèles d’ebooks similaires. Ces derniers portaient sur des thématiques comme le changement climatique, l’horreur ou des policiers.Pourquoi un tel battage autour de The Fairer Sex ? L’intervention d’Amazon Studios, qui marque d’une pierre blanche la journée. C’est en effet la première fois qu’Amazon se décide à exploiter la totalité de son offre, depuis le récit jusqu’à l’adaptation audiovisuelle, en verrouillant l’ensemble.Les histoires de Michelle Miller ont en effet été achetées par Amazon Studios, en vue d’une adaptation en film, ou en série, avec une diffusion inédite via Prime Video. Une première, et d’importance, si l’on prend en compte que l’entreprise s’essaye donc à une nouvelle étape du contrôle des contenus.Depuis le lancement du Kindle, en 2007, le service d’autopublication avait immédiatement accompagné la liseuse, dans la perspective de disposer d’un catalogue numérique. Avec le temps, des mesures d’exclusivité ont été doucement glissées dans les relations entre auteurs et Amazon — notamment avec l’arrivée du Kindle Unlimited, la solution d’abonnement.La première structure d’édition qu’Amazon monta en interne fut ouverte en mai 2009 : Amazon Publishing. À ce jour, elle est composée d’une quinzaine de filiales, toutes disposant d’une ligne éditoriale très marquée sur un genre spécifique – littérature, non-fiction, science-fiction, jeunesse, etc. Elle alla jusqu’à racheter en juin 2012 Avalon Books, justement spécialisée dans la romance et le polar, avec un catalogue de 3000 titres.D’ailleurs, en France, le même type de service éditorial existe depuis mars 2015, maintenant toutefois une certaine discrétion quant à son activité.Mais l’idée qu’Amazon Studios achète à Amazon Publishing les droits d’exploitation d’une œuvre, pour en produire un film, c’était encore du jamais vu. C’est pourtant ce qu’un certain Wattpad a décidé de mettre en place, avec une plus grande marge de manœuvre encore.La plateforme de publication et lecture en ligne a décidé de devenir agent littéraire , non seulement pour placer des titres chez des éditeurs, mais également pour des approches en séries ou films.Avec le vivier de textes dont dispose Amazon Publishing, il est presque étonnant qu’une pareille situation ne se soit pas encore produite. Preuve évidente du besoin de se lancer dans des productions originales – et par extension, que Prime Vidéo a désormais un réservoir de clients considérable.via Deadline