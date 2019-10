Merwan mis à l’honneur à la Galerie Huberty & Breyne 

Dans un monde post-apocalyptique — non loin de la ville de Fontainebleau (!) — Aster survit en marge de la cité agricole de Pan, avec l’aide de son ami Wallis. L’équilibre fragile de la communauté bascule à l’arrivée d’un émissaire de la puissante république militaire de Fortuna, qui exige le rattachement de Pan à Fortuna ainsi qu’un tribut de nourriture sous peine d’envahir leur cité par la force. Dos au mur, les habitants de Pan s’en remettent à la mystérieuse Mécanique Céleste pour arbitrer leur destin... Leur surprise sera de taille lorsqu’ils découvriront que l’avenir de leur cité va se jouer à... la balle au prisonnier !

Une rétrospective qui reviendra notamment sur le travail du dessinateur au cours de ces deux dernières années, lors desquelles il a élaboré ce dernier album. Des planches encore en préparation feront également parties de l’exposition. En ouverture de celle-ci, une soirée de vernissage est prévue en présence de l’auteur le vendredi 18 octobre à 18h30.Auteur de nombreuse BD telles que Fausse garde (Glénat), Le bel âge (Dargaud), Merwan, de son vrai nom Merwan Chabane, s’est d’abord fait connaître en 2002 dans le secteur du film d’animation. C’est suite à un projet de fin d’étude, un court métrage intitulé Biotope, qu’il obtiendra le soutien du CNC et d’Arte pour sa deuxième réalisation Clichés de soirée. Un court-métrage qui a été sélectionné par le Prix Cartoon d’or, en 2009.En parallèle, Merwan s’aventure dans le secteur de la bande dessinée et signe ses premiers albums, Pankat et Fausse garde, publiés chez Vents d’Ouest. S’ensuivra sa participation à la réalisation de plusieurs séries de bandes dessinées, telles que L’Or et le Sang dont le premier volume est paru en 2014 chez 12bis, ou encore Pour l’empire, publié chez Dargaud et dont le 3e tome est paru en 2011. Avec Le bel âge (Dargaud), Merwan signe un projet dont il est l’auteur de A à Z. Une trilogie dont le 2e tome avait retenu l’attention de la rédaction , lors de sa parution en 2012.Résumé de Mécanique céleste par son éditeur :L'album est par ailleurs en compétition du prix BD Fnac-France Inter pour l'édition 2019 Mécanique céleste - Merwan - Dargaud - 9782205078183 - 24,99€