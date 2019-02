Meryem Alaoui, lauréate du Prix Beur FM Méditerranée - TV5Monde 2019

Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Femme au fort caractère et à l'esprit vif, elle n'a pas la langue dans sa poche pour décrire son amoureux Chaiba, brute épaisse et sans parole, ou Halima, sa comparse dépressive qui lit le Coran entre deux clients, ou encore Mouy, sa mère à la moralité implacable qui semble tout ignorer de l'activité de sa fille... Sa vie bascule quand elle rencontre Chadlia, dite " Bouche-de-Cheval ", qui veut réaliser son premier film sur la vie d'un quartier populaire de Casa et cherche des actrices.

Très vite, Chadlia est séduite par la personnalité détonante de Jmiaa. Mais celle-ci n'est pas facile à manier : bien qu'elle soit totalement inexpérimentée, rien ne l'impressionne et elle a un avis sur tout... Jmiaa nous offre une peinture haute en couleurs de la vie quotidienne dans un Maroc populaire où chacun fait face aux difficultés à force de vitalité et de débrouillardise.