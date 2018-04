Métro, Empire State Building, livres : c'est New York à Genève

#salondulivregeneve – Cette année, le Valais est hôte d’honneur du Salon du Livre de Genève. Et la manifestation a également mis New York à l’honneur sur un espace magnifique. Une reproduction des grands thèmes new-yorkais est au programme, avec des rencontres, concerts et expositions. En voici un avant-goût…





ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le pavillon de New York est l’un des cinq pôles majeurs de Genève : il propose des animations créatives, des shows artistiques ainsi que des échanges littéraires avec des auteurs new-yorkais ou passionnés par cette ville. Résolument tourné vers l’évasion et le voyage, le pavillon New York sera également l’épicentre de rencontres vers « l’Ailleurs ».

On peut également découvrir les photos de Laurent Dequick, en collaboration avec Yellow Korner, sur la librairie du pavillon New York.

Notons d’ailleurs la nocturne du vendredi 27 avril qui accueillera un concert du groupe de rock valaisan Walliser Seema sur l’espace Valais, une performance en direct de Billy The Artist accompagnée par le DJ Mr.Riddler sur le pavillon New York ou encore un concert de Marc Aymon qui chantera son dernier album « O bel été ! Chansons éternelles » sur l’apostrophe.