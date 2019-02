Meyzieu annonce une 4e édition des Oniriques, festival de l'imaginaire

Des venelles médiévales aux artères des mégalopoles, les multiples Cités tissent leur réseau de rues dans tous les univers de l’Imaginaire... Enfouis sous terre, engloutis sous la mer, microscopiques ou invisibles, bien des Mondes cachés se dérobent à nos regards, par magie ou par nature...

Forte du succès des trois premières éditions, avec plus de 6 000 visiteurs en 2017, l’équipe de la médiathèque, avec l’aide de la coordinatrice du festival, des autres services de la Ville et de tous les partenaires de l’événement, préparent activement tout un programme de festivités.Après avoir accompli des Quêtes et dompté les Dragons en 2013, après être montés à bord des Vaisseaux pour de nouvelles Odyssées en 2015, après être allés à la rencontre des Métas et des Morphoses en 2017, Les Oniriques célèbreront en 2019 les « Cités et Mondes cachés ».Au sein du programme, on retient notamment une soirée électro autour du film Dune écrit et réalisé par David Lynch (1984), à la médiathèque le lundi 4 mars, le grand défilé en ouverture du festival, le 7 mars, suivi par des extraits de l'opéra La Rivière à l'envers, d’après le roman de Jean-Claude Mourlevat, invité du festival. Ou encore la remise du Prix Pierre Bottero, le vendredi, l'atelier d'écriture du lendemain, et les nombreux débats, tables rondes et animations proposées.L'affiche du festival est signée par Pascal Casolari, et l'invitée d'honneur de cette 4e édition n'est autre que Christelle Dabos, auteure de la saga Le Passe-Miroir, chez Gallimard Jeunesse.