Mézin 1917 : guerres, grêves et bousculades

Août 1917 à Mézin. Alors que la guerre fait rage sur le front et s’enlise, la vie suit son cours partout ailleurs en France. Et la ville de Mézin se voit frappée d’une grève des bouchonniers.Plusieurs centaines d’ouvriers décident de faire grève pour demander une augmentation de salaire. C’est dans ce contexte que la mairie de Mézin a été visitée en pleine nuit, et que le garde champêtre, alerté par la lumière à une heure inhabituelle, a été sauvagement agressé, poussé dans les escaliers.Qui est responsable de cette attaque, et pourquoi ? À vous de résoudre cette enquête !Cette murder party se déroulera le 12 octobre de 10 h à 12 h 30, à l’Ecomusée de la vigne et du vin, 238, cours du Général de Gaulle. Accès par le parking du Lycée des Graves.Elle est organisée avec la Compagnie Paradoxales et la complicité des auteurs Lilian Bathelot et Michaël Mention.