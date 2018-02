Michael Bay pressenti pour réaliser le film Lobo

Évidemment, DC et Warner Bros voient dans Lobo un moyen de contrer une des grandes réussites des studios Marvel, Deadpool. En effet, Lobo est au moins aussi grossier, brutal et vulgaire que le mercenaire encagoulé... Et, pour faire dans la finesse, la production aurait contacté Michael Bay pour lui proposer de prendre en charge l'écriture et la réalisation du film.

Michael Bay aurait ainsi fait quelques suggestions, communiqués au scénariste de Wonder Woman, Jason Fuchs, pour qu'il les intègre au script du film Lobo. Une fois le scénario finalisé, il serait proposé à Michael Bay lui-même pour tenter de le convaincre de réaliser, selon The Wrap.

Lobo fait partie des projets au long cours de Warner Bros, puisqu'un film est à l'étude depuis 2009. À l'origine, le réalisateur Guy Ritchie avait été approché, puis Brad Peyton (San Andreas).

Évidemment, l'annonce de cette collaboration avec Michael Bay n'a pas ravi les fans : le réalisateur a la réputation de détruire tout ce qu'il touche, à renfort d'explosions et de scénarios improbables...