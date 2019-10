Michael Lucken, lauréat du prix Fondation Martine Aublet 2019

HopeHIll, CC BY 2.0

HopeHIll, CC BY 2.0

Il récompense un ouvrage de non-fiction d’un auteur vivant (essai, document, biographie) en lien avec les disciplines scientifiques mises à l’honneur au musée du quai Branly — Jacques Chirac : ethnographie, ethnologie, anthropologie, histoire de l’art des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques (civilisations non occidentales).Le lauréat du prix Fondation Martine Aublet 2019 est Michael Lucken pour son livre Le Japon Grec chez Gallimard.« Japon grec. Accolés, ces deux mots suscitent un sentiment d’étrangeté, une impression de chimère. Moitié Apollon, moitié samouraï, moitié Vénus, moitié geisha, dans un décor qui serait à la fois blanc et bleu comme les Cyclades, vert profond et rouge cinabre comme les sanctuaires shinto. Comment deux pays aussi distants peuvent-ils être rapprochés pour former une image cohérente ? »L’ouvrage de Michael Lucken permet de suivre la pénétration diffuse de la pensée grecque classique dans les arcanes de la littérature, de la philosophie, de l’architecture et même de la vie quotidienne et des mœurs japonaises contemporaines. Avec l’ouverture de l’ère Meiji vers 1860, les rapports insidieux se sont faits massifs. S’est levée la grande vague des traductions, des expositions, des films.Le théâtre nô se rapproche de la tragédie grecque et l’architecture des banques du temple grec ! Même les mangas et les dessins animés ont quelque chose des dieux et héros de l’Antiquité.La façon dont le Japon — qui n’a jamais eu de contact direct avec la Grèce antique —, a intégré cet héritage fournit un formidable modèle pour penser le grand problème de l’appropriation des cultures.Michael Lucken – Le Japon grec ; culture et possession – Gallimard – 9782072799136 – 22,50 €