Michaël Youn derrière la caméra pour l'adaptation de Rahan

Monkey Pack Films, société de production derrière les films Un peu, beaucoup, aveuglément (2015) et Tout Schuss (2016) produira une adaptation cinématographique des aventures de Rahan, signées par Roger Lécureux et André Chéret.Cette bande dessinée, publiée dans les pages du premier numéro de la revue pour enfants Pif Gadget du 24 février 1969, s'est déroulée sur 194 aventures mettant en scène l'homme préhistorique répondant au nom de Rahan. À la fois réaliste par son trait et assez fantaisiste dans sa présentation de la Préhistoire, la série a marqué des milliers de jeunes lecteurs.Les bandes dessinées Rahan ont déjà été adaptées à deux reprises en séries d'animation, mais jamais en prise de vues réelles : un film réalisé par Christophe Gans était entré en production en 2003, sans jamais aboutir.Michaël Youn superviserait actuellement l'écriture du scénario, avant de prendre en main la réalisation. Pour la distribution, rien n'est confirmé, mais les noms d'Arnaud Ducret et François-Xavier Demaison ont circulé, étant des collaborateurs de Youn.Pour l'instant, aucune date de sortie n'est avancée.via Allociné