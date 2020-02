Michel Houellebecq et Emmanuelle Pagano en lice pour l'International Booker Prize

13 livres sont en lice, pour un prix qui s'élève à 50.000 £, partagé entre l'auteur ou l'autrice et son traducteur ou sa traductrice.Les ouvrages en compétition sont les suivants :Red Dog (Pushkin Press) de Willem Anker, traduit par Michiel HeynsThe Enlightenment of The Greengage Tree (Europa Editions) de Shokoofeh Azar, traducteur anonymeThe Adventures of China Iron (Charco Press) de Gabriela Cabezón Cámara, traduit par Fiona Mackintosh et Iona MacintyreThe Other Name: Septology I – II (Fitzcarraldo Editions) de Jon Fosse, traduit par Damion SearlsThe Eighth Life (Scribe UK) de Nino Haratischvili, traduit par Charlotte Collins et Ruth MartinSerotonin (William Heinemann) de Michel Houellebecq, traduit par Shaun WhitesideTyll (Quercus) de Daniel Kehlmann, traduit par Ross BenjaminHurricane Season (Fitzcarraldo Editions) de Fernanda Melchor, traduit par Sophie HughesThe Memory Police (Harvill Secker) de Yoko Ogawa, traduit par Stephen SnyderFaces on the Tip of My Tongue (Pereine Press) d'Emmanuelle Pagano, traduit par Sophie Lewis et Jennifer HigginsThe Discomfort of Evening (Faber) de Marieke Lucas Rijneveld, traduit par Michele HutchisonLittle Eyes (Oneworld) de Samanta Schweblin, traduit par Megan McDowellMac and His Problems (Harvill Secker) d'Enrique Vila-Matas, traduit par Sophie Hughes et Margaret Jull CostaLes livres qui seront sélectionnés dans la seconde liste du jury verront auteurs et traducteurs recevoir 1000 £ chacun.Le jury de cette édition 2020 réunit Lucie Campos, Jennifer Croft, Valeria Luiselli et Jeet Thayil, sous la présidence de Ted Hodgkinson.La prochaine liste est attendue pour le 2 avril, et le titre du livre lauréat pour le 19 mai.