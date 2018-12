Michel Houellebecq et Gérard Depardieu ensemble au cinéma

Guillaume Nicloux et Michel Houellebecq, en 2014 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Des retrouvailles à Cabourg : le réalisateur Guillaume Nicloux commencera dans peu de temps le tournage de son prochain film, C'est extra, pour lequel il a réuni Michel Houellebecq et Gérard Depardieu. Il a tourné avec le premier L'enlèvement de Michel Houellebecq, en 2014, pour la chaine Arte. Dans cette comédie, l'écrivain se retrouvait kidnappé par un invraisemblable trio.Dès 2011, Nicloux avait fait apparaitre Houellebecq dans un petit rôle pour L'Affaire Gordji : Histoire d'une cohabitation, un téléfilm pour Canal +.Face à l'écrivain français, qui publiera en janvier prochain son roman Sérotonine , Gérard Depardieu, qui a également un important passif avec le réalisateur français. Dernièrement, l'acteur était ainsi au casting du film Les Confins du monde, réalisé par Nicloux en 2017.C'est extra racontera donc les aventures hors du commun de ce duo qui l'est tout autant, d'après un scénario signé par Guillaume Nicloux lui-même.Luc Schwartz, Maxime Lefrançois et Mathieu Nicourt figurent également dans la distribution de ce film qui devrait sortir en 2019, rapporte Cineuropa