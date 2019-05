Michel Houellebecq, lauréat du prix d'État autrichien de littérature européenne

Le mercredi 8 mai 2019, l'écrivain français Michel Houellebecq est devenu le nouveau lauréat du Prix d'État autrichien de littérature européenne. En plus de se voir attribuer un chèque de 25.000 €, l'auteur de La Carte et le Territoire a été félicité par le ministre Gernot Blümel pour sa capacité à « provoquer le débat ». Ou provoquer tout court, de fait.





Michel Houellebecq (Fronteiras do Pensamento - CC BY 2.0)





« Il écrit de façon claire, précise et sans compromis sur des thèmes qui font bouger notre société européenne et la modifient profondément : du radicalisme politique au terrorisme en passant par les biotechnologies et le rêve de l'immortalité », a déclaré M. Blümel, cité par l'AFP.



Dans son septième roman paru en janvier 2019, intitulé Sérotonine, l'écrivain de 63 ans s'est concentré sur une France rurale et les problèmes sociaux rencontrés par les agriculteurs. Dans la même lignée « prophétique » que Soumission, qui aurait entrevue des violences semblables à celui de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, Sérotonine semble avoir décrit les prémices du mouvement des Gilets Jaunes.



Michel Houellebecq est le cinquième auteur français à obtenir le Prix d'État autrichien de littérature européenne après Eugène Ionesco (1971), Simone de Beauvoir (1978), Marguerite Duras (1989) et Patrick Modiano (2012). De plus, l'auteur des Particules élémentaires reste sur une bonne lancée puisqu'il a été fait chevalier de la Légion d'honneur par le Président Emmanuel Macron, le 18 avril 2019.



Et selon les dernières données de GfK, son dernier roman s'est écoulé à 340.000 exemplaires. Le prix lui sera remis en personne le 26 juillet 2019, au Mozarteum de Salzbourg.