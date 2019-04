Michèle Pedinielli et Sophie Dieuaide primées à Neuilly-Plaisance

(crédits photo : Delphine Cingal)

Si l'on en croit le reste de l'hexagone, à Nice il y a le soleil, la mer, des touristes, des vieux et des fachos. Mais pas que. Il y a aussi Ghjulia — Diou — Boccanera, quinqua sans enfant et avec colocataire, buveuse de café et insomniaque. Détective privée à Doc Martens. Un homme lui demande d'enquêter sur la mort de son compagnon, avant d'être lui-même assassiné. Diou va sillonner la ville pour retrouver le coupable. Une ville en chantier, où les drapeaux arc-en-ciel flottent fièrement nonobstant ceux des identitaires et où la solidarité envers les étrangers s'exerce en milieu hostile... Au milieu de ce western sudiste, Diou peut compter sur un voisin bricoleur, un Shérif inspecteur du travail et surtout une bonne dose d'inconscience face au danger.

Jonathan, grand ami de Tim et Chloé, les appelle à la rescousse : son ancienne baby-sitter adorée est accusée du vol du collier en or de la mère de Jessica. Or c'est impossible, Jonathan en est sûr et certain. Tim & Chloé prennent l'affaire en main mais celle-ci s'annonce difficile : plus l'enquête avance et plus les suspects se multiplient. Filatures, écoutes, surveillances de nuit, ils devront employer les grands moyens pour découvrir la vérité !