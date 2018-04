Michèle Standjofski et Jérémy Perrodeau lauréats 2018 des Prix Pulp

Pour la deuxième année consécutive, le festival pulp en partenariat avec les libraires du réseau lalibrairie.com et Librest ont sélectionné 16 premières œuvres de bandes dessinées parmi celles publiées en 2017. Cette sélection a ensuite été soumise à 2 jurys distincts afin de remettre deux prix, celui du public et celui des institutions.Cette année, près de 1000 votes ont été enregistrés auprès du grand public. Ils ont pu faire leur choix sur internet. L’autre jury était composé de 2 libraires du collectif Librest, 2 bibliothécaires, 1 élu local, 1 élu départemental, 1 élu régional, 2 partenaires média, 1 artiste et Vincent Eches, directeur de la Ferme du Buisson.Et c’est Michèle Standjofski avec Toutes les mers qui prend la suite de Hamid Sulaiman, et Jérémy Perrodeau avec Crépuscule celle de Ben Gijsemans. Les prix ont été remis lors du festival, le 6 avril dernier et sont dotés d’une bourse de 500 € chacun.Retrouvez les 16 titres en compétitions sur le site du festival.Toutes les mers — Michèle Standjofski — Ronds dans l’O — 9782374180267 - 24,00 €Crépuscule — Jérémy Perrodeau — 2024 - 9782919242740 - 24,50 €