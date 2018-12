Microbes, coquilles, fossiles : l'étrange éco-système d'un artiste américain

Kent Schimke - CC BY 2.0

Vous pouvez venir voir la série Magical Circle Variations à la galerie C Fine Art du 5 au 8 juillet 2018, à New-York. Les autres œuvres de Rogan Brown sur son site web. Il poursuit : « Il existe d'autres parallèles entre les coraux et les êtres humains dans la mesure où nous sommes tous deux symbiotes. nous dépendons d'une relation mutuellement bénéfique avec une autre espèce: le corail ne reçoit ses belles couleurs que d'algues variées et les êtres humains ne peuvent exister que grâce au nombre incroyablement grand et diversifié de bactéries qui vivent dans et sur leur. »

« Ce que le récif et le microbiome ont en commun, c’est qu’ils sont tous deux constitués de colonies diverses d'organismes qui coexistent plus ou moins harmonieusement » explique l'artiste.Sa dernière série, intitulée Magical Circle Variations, explore les similitudes visuelles surprenantes entre les récifs coralliens et les micro-organismes présents dans le corps humain. Le travail de Brown consiste à présenter une série de papiers, parsemés de couches de couleurs pastel, en forme de bactéries, d’archées ou de champignons, tels qu'on peut les observer au microscope.Ses illustrations reflètent les couleurs variées et les textures complexes des écosystèmes sous-marins remplis de coraux, d'anémones de mer et de minuscules espèces marines.