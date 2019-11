Mieux accueillir et rémunérer les auteurs : une charte pour les manifestations

Patrick Volpilhac, directeur génral de ALCA - Lydia Dussauze - présidente du Festival des Littératures européennes de Cognac

Cette charte, présentée par Patrick Volpilhac, directeur général d’ALCA, a été réalisée à partir de la charte nationale , tout en apportant des éléments plus spécifiques aux territoires de la Région. « Les organisateurs s’engagent à cocher progressivement les cases de cette charte, en avançant vers un idéal d’accueil pour les auteurs », indique-t-on en présentation.L’idée sera également de sensibiliser le public en affichant cette charte dans les manifestations. « Elle est le fruit de plusieurs années d’aventures », indique Patrick Volpilhac, soulignant que c’est au sein de la FILL, Fédération interrégionale du livre et de la lecture, que les échanges ont débuté. « Il s’agissait de définir ce qu’est une manifestation littéraire, avec dans l’idée de travailler tous de concert. »Les principaux objectifs sont entendus, et à l’avenir, cette charte devrait permettre « de valoriser les manifestations qui s’y conforment. Nous voulons tendre vers une qualité d’organisation qui profitera à tous les professionnels, auteurs, libraires, éditeurs, tout en s’adaptant à leurs besoins », souligne-t-il.Il revient donc à la présidente du FLEC d’être la première à signer et s’engager, « un symbole intéressant, puisque notre festival a justement une visée européenne », note-t-elle. Par la suite, plus les manifestations s’engageront, plus il sera possible de valoriser leurs actions.Revient également la notion de label : pourquoi une manifestation qui atteint la totalité ou quasi des objectifs, ne pourraient pas obtenir un label ? L’idée fait son chemin : désormais, on attend 2020, et l’engagement de chacun pour prendre de nouvelles orientations.La présidente du FLEC, Lydia Dussauze, apportait à ActuaLitté quelques précisions : pour elle, c'est avant tout en faveur des auteurs que cette charte est tournée.photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0