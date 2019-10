Miho Kajioka remporte le Prix Nadar Gens 2019

< >

Fasciné par la capture du temps que permet la photographie, Miho Kajioka a réuni dans So it Goes des fragments photographiques de son quotidien, saisis en laissant libre cours à son instinct. Elle tire également son inspiration d’une lecture du roman de Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-five.Miho Kajioka est née en 1973 et vit aujourd’hui dans la ville de Kyoto. Elle a d’abord étudié la peinture à Montréal, au San Francisco Art, puis entamé une carrière de journaliste pour la télévision pendant une dizaine d’années. C’est suite à l’épisode traumatisant du tsunami qui toucha le Japon en mars 2011, qu’elle décide de se tourner complètement vers la photographie.Le prix Le Prix Nadar Gens a été en 1955 par Albert Plécy. Il récompense chaque année un livre consacré à la photographie ancienne ou contemporaine et qui a édité en France au cours de l’année. Il est attribué en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le musée Nicéphore Niépce, sous le patronage du ministère de la Culture.Il bénéficie du soutien d’Escourbiac, imprimeur de qualité, qui réalise les cartons d’invitation et les stickers du Prix. Avec le Prix Nadar, l’association Gens d’images veut mettre en avant les plus belles réussites éditoriales.