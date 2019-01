Millarworld : Netflix veut adapter Reborn en film

Couverture de la bande dessinée Reborn





< >

L'histoire de Reborn est centrée sur Bonnie Black, une vieille femme fragile, que la mort effraie. Mais le jour de son décès, elle renaît en Adystrie, un monde fantastique en guerre. Rapidement, elle apprend qu'elle est l'élue, celle qui va libérer le royaume du mal qui le ronge. Avec son père et son chien, elle se lance alors dans un périple pour retrouver son mari, décédé une dizaine d'années plus tôt.Aucun calendrier de diffusion ou de distribution n'a encore été décidé, mais Netflix compte déjà d’importantes personnalités attachées à la production. Le film sera réalisé par Chris McKay, connu pour son Lego Batman et sa série télévisée Robot Chicken. De plus, Sandra Bullock a été annoncée comme l’une des productrices du projet.Millarworld est une maison d'édition de bandes dessinées, fondée en 2004 par le scénariste écossais Mark Millar. Depuis son rachat par Netflix le 7 août 2017, la société et la plateforme de streaming n'ont cessé de promettre un univers étendu de super-héros, semblable à celui de Marvel ou DC et inspiré des bandes dessinées parues chez Millarworld.L'été dernier, des adaptations de Jupiter's Legacy, Huck ou encore Empress ont été annoncées par le scénariste écossais. Plus récemment, à la grande joie des fans, Netflix a révélé que le tournage de la série American Jesus était sur le point de commencer.Mark Millar est également l'auteur de Kingsman, avec Dave Gibbons, qui a connu un fameux succès au cinéma.