Millénium : Lisbeth Salander de retour dans une série produite par Amazon

Lisbeth Salander cinematic universe



ADAPTATION : Sofia Coppola joue avec Apple

Crédit photo : Azur cosplay photographie, CC BY-ND 2.0

Les romans de Stieg Larsson, tous publiés après sa mort en 2004 — succès massifs, avec plus de 60 millions d'exemplaires vendus dans le monde —, ont déjà fait l'objet de plusieurs adaptations. C'est aujourd'hui au tour d'Amazon de proposer une extension à l'univers sombre et impitoyable des thrillers suédois.Le service de streaming a confirmé la production d'une série basée sur le personnage de Lisbeth Salander, mais ne compte pas suivre l'intrigue des romans de Larson pour autant. La série Girl With The Dragon Tattoo mettrait en scène le personnage de Lisbeth à notre époque, mais avec un nouvel environnement et de nouveaux personnages. Amazon a tenu à rassurer les fans en affirmant que le scénario serait conçu pour entrer en résonnance avec l'œuvre originale tout en étant suffisamment inédit pour attirer de nouveaux téléspectateurs.Le projet sera une coproduction entre Amazon Studios et Left Bank Pictures, connu pour The Crown ou encore Outlander, en association avec Sony Pictures TV. Pour l'instant les noms des acteurs, des scénaristes et la date de sortie n'ont pas été communiqués.Lisbeth Salander est apparue pour la première fois dans le roman The Girl with the Dragon Tattoo (Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes, Actes Sud, traduit par Lena Grumbach et Marc de Gouvenainen) en 2005. Elle est évidemment présente dans les deux autres romans de la trilogie : La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette (2006) et La Reine dans le palais des courants d'air (2007).En 2015 elle réapparait sous la plume de David Lagercrantz avec une suite intitulée Ce qui ne me tue pas (traduit par Hege Roel-Rousson, Actes Sud). Enfin, en 2017 paraît La Fille qui rendait coup pour coup et en août 2019 La Fille qui devait mourir (traduits par Esther Sermage, Actes Sud).Lisbeth a ainsi été incarnée par trois actrices : Noomi Rapace dans la première trilogie, suédoise, réalisée par Niels Arden Oplev et Daniel Alfredson, Rooney Mara dans l'adaptation américaine de 2011 réalisée par David Fincher et plus récemment par Claire Foy dans l'adaptation cinématographique de 2018 de Ce qui ne me tue pas.Enfin l'univers de Stieg Larsson a également fait l'objet d'une mini série. De mars à juin 2010, avant la sortie en salle des deuxième et troisième films de l'adaptation suédoise, Canal+ diffuse la série télévisée Millénium. Moins une œuvre originale qu'un bonus, l'émission propose une version des films avec des scènes additionnelles, en 6 épisodes de 90 minutes, soit 110 minutes de plus que les versions film.De quoi patienter avant la sortie de la production d'Amazon.Via Deadline