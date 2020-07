Millie Bobby Brown incarnera l'héroïne d'un livre, pas encore publié, de Tess Sharpe

Crédit photo : Gage Skydmore CC BY-SA 2.0

Netflix a décidément de l'avance sur ces concurrents, au point de commencer à produire des adaptations de livres qui n'ont même pas encore été publiés. Le géant du streaming aurait ainsi acheté les droits du prochain roman de Tess Sharpe, qui devrait paraître en janvier 2021 chez Penguin Random House, rapporte Deadline . Sharpe est une auteure spécialisée dans la littérature Young adult qui a commencé sa carrière avec Si loin de toi (traduction Magali Duez, ed. Robert Laffont) en 2014.Intitulé The Girls I've Been, le film comptera notamment Millie Bobby Brown au casting. Celle-ci incarnera l'héroïne du roman, une arnaqueuse professionnelle patentée qui va devoir faire face à un braquage de banque et à un triangle amoureux. Prise en otage, elle devra utiliser ses talents de criminelle pour se sortir de ce mauvais pas.L'actrice de 16 ans va également produire le film par le biais de sa société PCMA Productions. Elle s'associera avec une autre star de Netflix, Jason Batema (Ozark), qui assumera le rôle de producteur exécutif via sa propre société Aggregate Films Banner. L'acteur n'est cependant pas annoncé au casting.Brown est également attendue dans le long-métrage Enola Holmes, une adaptation de la série de romans de Nancy Springer, où elle incarne la sœur cadette de Sherlock Holmes. Cette autre production Netflix, qui mettra également en scène Henry Cavill et Sam Claflin, a subi quelques turbulences après avoir été attaquée en justice par la société des ayants droit de Conan Doyle.Enfin, l'actrice apparaîtra bientôt la quatrième saison de Stranger Things. Les calendriers ayant été bouleversés par la pandémie il est difficile de se prononcer sur une date.