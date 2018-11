Milo Manara, des oeuvres inédites exposées chez Huberty & Breyne Bruxelles

Du 30 novembre 2018 au 5 janvier 2019, Milo Manara confiera quelques-uns de ses travaux inédits à la Galerie Huberty & Breyne de Bruxelles. Dessins noir et blanc, grandes aquarelles, illustrations érotiques et sensuelles, c'est tout l'art du maitre italien qu'on pourra découvrir au sein de la galerie.





Milo Manara - Corriere Della Sera - Revoir Les Étoiles, dessin de couverture, 49,5x34,5 - 2018

Fantasmées, les femmes de Milo Manara incarnent des héroïnes de contes pour adultes. Dotées de mensurations parfaites, intrépides, provocantes quand elles ne sont pas en guerre, elles subjuguent, appellent la lumière sur leurs courbes magnifiées, indique Huberty & Breyne Gallery.

À découvrir, en avant-première, les dessins noir & blanc réalisés pour les nouvelles couvertures de l'intégrale publiée cette année par le journal italien Corriere della Serra dans la collection « Artist Collection ». À cette occasion, le maitre a réalisé 45 illustrations inédites au crayon lithographique.

Manara revisite, réinterprète et synthétise chacune des aventures couchées sur le papier au fil de sa grande carrière. C'est un travail précis, juste érotique quand le sujet l'impose, toujours poétique et d'une élégance raffinée.

En parallèle, l'exposition dévoilera une série de grandes aquarelles réalisé spécialement pour l'édition du jeu de cartes érotique Red Light, a star is porn, édité par Freak & chic et Pornhub. L'incroyable talent du maitre se révèle à chacune de ses illustrations sensuelles et coquines réalisées en couleur directe.





Pour chacune des images de cette série, une figure féminine à la personnalité bien campée, sage ou sauvage, charmeuse ou aguicheuse, toujours élégante et fière.

Milo Manara vient de terminer le deuxième volume dédié à la vie du Caravaggio, dont la sortie est prévue le 28 novembre prochain chez Glénat. Le Festival International de la Bande Dessinée lui consacre une grande rétrospective en janvier 2019.

Du 30 novembre 2018 au 5 janvier 2019

Huberty & Breyne Gallery

33 place du Châtelain 1050 Bruxelles

Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 18h